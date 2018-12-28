"مصر للطيران" تعلن عن وجود رحلات مخفضة بمناسبة الكريسماس

متابعات- حنان حمدتو
قدمت مصر للطيران تخفيضات على الرحلات من القاهرة إلى أوروبا حتي 31 ديسمبر بنسبة تصل إلى 40% على الدرجة السياحية إلى بروكسل، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن، موسكو، روما، امستردام، بودابست، لندن، لارناكا، ميلان، فرانكفورت، برلين، ميونخ و جنيف. وتخفيض 15% علي درجة رجال الاعمال إلى كل من بروكسل، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن و موسكو.
و فى بيان للشركة اعلنت عن وجهات الشرق الأوسط، فتضم تخفيض 40% من القاهرة إلى بيروت وعمان لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018 ، وأيضا أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى بغداد وأربيل لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018.
بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% علي درجة رجال الاعمال من الدمام إلى القاهرة و الإسكندرية. وأسعار خاصة من جدة، المدينة وأبها إلى نقاط مصر للطيران عبر القاهرة حتى 15 يناير 2019، وأضيا من الرياض و القصيم و الدمام إلى القاهرة و الاسكندرية وإلى باقي نقاط مصر للطيران حتى 15 يناير 2019.
عشاء06:35 م
فجر
05:28
شروق
06:57
ظهر
12:01
عصر
14:47
مغرب
17:05
عشاء
18:35