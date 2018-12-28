«صلاح» أفضل لاعب في إفريقيا بـ«جون أفريك»

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محمد صلاح

ليفربول

احتل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، صدارة ترتيب أفضل لاعب في إفريقيا حسب تصنيف مجلة جون أفريك "jeuneafrique " الفرنسية.

ومن بين 5 لاعبين أفارقة اختارت المجلة صلاح، كأفضل لاعب في القارة السمراء على الرغم من عدم حصده لأي جوائز جماعية –حسب ما ذكرته المجلة الفرنسية-.

وحل في المركز الثاني ساديو ماني نجم ليفربول بينما جاء في المركز الثالث كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال ونابولي الإيطالي وكان صاحب المركز الرابع المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام وفي المركز الخامس تواجد القُمري الفاردو بن نابوهان لاعب ريد ستار بلجراد.


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