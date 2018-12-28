» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تجددت التظاهرات الاحتجاجية بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الجمعة، منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، قولهم إن مئات المحتجين تظاهروا في أحياء "المنشية" و"ود نوباوي" و"الشعبية" و"بري" بالخرطوم.

وأضاف الشهود، أن المحتجين خرجوا من المساجد عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون ضد النظام.

وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع المتظاهرين في "ود نوباوي" بمدينة أم درمان وهي أحد معاقل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.

وأشار الشهود، إلى إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين بحي "المنشية" جنوب شرقي الخرطوم.

فيما أفاد شهود عيان بخروج متظاهرين في قرية الكسمبر بولاية الجزيرة (وسط البلاد).

وقام المتظاهرون بقطع الشارع الرئيسي الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني. ‎


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