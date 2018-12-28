«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

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وكالات - خالد الشرقاوي

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البنك الدولي

مصر تطوير التعليم

أكد تقرير للبنك الدولي، بعنوان "توقعات وتطلعات: إطار جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الكثير من الأطفال في المدارس الابتدائية اليوم سيعملون في وظائف لم يتم ابتكارها بعد، ولا نعرف عنها حاليا شيء.

وأثنى البنك الدولي على خطة مصر لتطوير التعليم من خلال الشروع في إجراء تغييرات واسعة للنظام التعليمي باستخدام التكنولوجيا من أجل تقديم ودعم وقياس وإدارة عملية التعلُّم والتطوير المهني للمعلمين.

وبحسب التقرير، فإن التقنيات الرقمية تتطوَّر بسرعة مذهلة، وتُحدِث تحوُّلات سريعة في طبيعة العمل، والتحدي الذي تواجهه البلدان في أنحاء العالم هو التكيُّف مع الاقتصاد الرقمي الجديد، والحرص على تزويد كل جيل جديد بالقدرات التي تُمكِّنه من اقتناص الفرص، التي يخلقها.

وتشتد حدة هذا التحدي، وفق التقريرر، أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سيكون عليها خلق 300 مليون وظيفة بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من مواطنيها من الشباب.


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