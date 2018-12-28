» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا

28 ديسمبر 2018 - 04:32 م

دفع جنون المال والخلاف على الميراث شقيقين لإحراق عمهما ونجله بمياه النار، بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز المنيا.

كان مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، تلقى إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة، بسبب خلافات قائمة على الميراث بين الطرفين ووقوع مصابين بإحدى قرى مركز المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع مشاجرة بين كل من « طرف أول » « وليد ج س » 35 سنة، مصاب بجرح قطعي بالصدر غير نافذ، وشقيقه «أحمد»، و«طرف ثان» «يونس س أ» 52 سنة، مصاب بحروق نارية من الدرجة الأولى والثانية بالفخذين الأيسر والأيمن والساقين والقدمين وجرح قطعي بالساق اليسرى طوله 3 سم، ونجله «ياسين» 20 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله 7 سم وحروق بالكوع، وجميعهم من عائلة واحدة.

وأشارت التحريات، إلى أن المشاجرة وقعت بين الطرفين، بسبب الخلاف على الميراث، وقام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مياه النار على الطرف الثاني.

ونقل المصابان إلى المستشفى وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.