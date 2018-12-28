مدرب هدرسفيلد يعلق على رحيل «صبحي» للأهلي

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علق دافيد فاجنر المدير الفنى لنادى هدرسفيلد تاون الإنجليزى، على رحيل رمضان صبحى إلى صفوف الأهلى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال دافيد فاجنر، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد تاون، "رمضان صبحى غير محظوظ، لقد تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، بعدما استعاد لياقته البدنية وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، لم يتمكن من حجز مكانه فى التشكيلة الأساسية للفريق نظراً لارتفاع أداء اللاعبين الذين يشغلون نفس مركزه".

ولعب رمضان صبحى 4 مباريات فقط مع هدرسفيلد تاون بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم بإجمالى 75 دقيقة، علماً بأن اللاعب تعرض لإصابة فى الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين.


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