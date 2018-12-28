» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى

28 ديسمبر 2018 - 04:48 م

شارك محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجديد للمرة الأولى، بعدما انضم رسميا قادما من مصر المقاصة.

وقبل المشاركة في المران عقد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر جلسة مع اللاعب طالبه خلالها ببذل قصارى جهدهم لضمان مكان في تشكيل الفريق.

وكان وحيد قد انضم للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد السبت على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.