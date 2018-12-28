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أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد على مقتل "خاشقجي"

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وزير خارجية السعودية الجديد
وزير خارجية السعودية الجديد

وكالات - خالد الشرقاوي

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أدلى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، بأول تصريحات له، بعد توليه منصبه الجديد.

وعلق العساف، لوكالة الأنباء الفرنسية، عن الغضب الدولي، إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلن عن وفاته رسميا في شهر أكتوبر، بداخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأشار العساف، إلى أن المملكة لم تكن قط في أزمة بسبب مقتل خاشقجي، قائلًا: "إن قضية جمال خاشقجي شعرنا جميعا بالحزن لها، لكن وبشكل عام، نحن لا نمر بأزمة، وإنما نمر بعملية تحول".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الخميس، 27 ديسمبر، تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشئون الخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "جاء ذلك ضمن الأمر الملكي الذي صدر في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان".

وكان العساف، وهو عضو في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة "آرامكو"، محتجزًا مع عدد كبير من الأمراء والمسئولين على خلفية تهمة تتعلق بالفساد، ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت أنه تم الإفراج عنه في يناير 2018، وكشفت وقتها صحيفة "سبق" عن معلومات تشير إلى أن جهات التحقيق اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمل العساف كوزير للمالية، وعلى ضوء ذلك غادر الفندق بعد ثبوت براءته.


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