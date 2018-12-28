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تدهور الحالة الصحية للفنان «سعيد عبد الغني»

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سعيد عبد الغني
سعيد عبد الغني

وكالات - خالد الشرقاوي

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تدهور الحالة الصحية

سعيد عبد الغني

تعرض الفنان سعيد عبد الغني إلى تدهور لحالته الصحية، ونقل على إثرها للمستشفى الجلاء العسكري، ويتواجد برفقة الفنان الكبير ابنه أحمد سعيد عبد الغني وبعض أفراد أسرته.

قدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أبرزها فيلما "الكرنك"و"احنا بتوع الأتوبيس"، فضلا عن مشاركته الأخرى الهامة فى مسلسلات مثل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، من الأعمال وحصل على جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وهو متزوج وابنه هو الممثل "أحمد سعيد عبد الغني".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغنى مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هانى اسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.


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