ثنائي الأهلي جاهزان للمشاركة أمام "الداخلية"

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انتظم الثنائي أيمن أشرف وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان اللاعبان قد أدى تدريبات تأهيلية أمس الخميس، ولم ينتطما في التدريبات الجماعية، حيث فضل المدير الفني للفريق محمد يوسف، الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة ومنحهم الراحة الكافية لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد السبت على ستاد بترو سبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

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