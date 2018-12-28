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القبض على نجار موبيليات لتنقيبه عن الآثار

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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التحقيقات

نيابة ثان الزقازيق

نجار موبيليا

قررت نيابة ثان الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، حبس نجار موبيليا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بكفر "عبد العزيز" التابع لدائرة القسم.

كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث السياحة والآثار، برئاسة العقيد محمد رجب، رئيس مباحث السياحة والآثار بالمديرية، بالتنسيق مع مباحث قسم ثانٍ الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، رئيس المباحث، من ضبط "رمضان.ج.ال" 29 عامًا، نجار موبيليا؛ لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بكفر "عبدالعزيز".

وتبين تنقيب المتهم عن الآثار أسفل منزله، وجرى ضبطه وبحوزته مجموعة من أدوات الحفر.


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