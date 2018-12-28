انتحار ربة منزل من الطابق الرابع في حلوان

28 ديسمبر 2018 - 05:19 م

شهدت مدينة حلوان جنوب القاهرة، انتحار ربة منزل في العقد الرابع من العمر، حيث ألقت بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع.

كان بلاغ ورد للعميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان، من إبراهيم.م 75 سنة، بالمعاش يفيد انتحار زوجته "ع.م" 40 سنة، ربة منزل، بإلقاء نفسها من شرفة المطبخ بالطابق الرابع بمنطقة كورنيش كفر العلو.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجها، أكد أنها تمر بأزمة نفسية وأصيبت بميكروب حلزوني في المعدة قبل أسبوعين، منعها من الأكل واشتدت لديها الأزمة النفسية، وفوجئ بها تلقى نفسها من شرفة المطبخ.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.