الداخلية تلاحق سارقي التيار الكهربائي

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حملة أمنية

شرطة الكهرباء

سرقة التيار الكهربائى

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية مكبرة على مستوى أقسام ووحدات البحث الجنائي على مستوى الجمهورية لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائي عن ضبط "9924" حالة، ومخالفات شروط التعاقد: تم ضبط "70" حالة وتحصيل "9110" غرامة بإجمالي"6،761،665" ستة ملايين وسبعمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وخمسة وستون جنيهًا، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ "824" حكم سرقة تيار كهربائي.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


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