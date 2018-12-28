«ذا صن»: زوجة الأمير هاري وزعت المخدرات في زفافها

28 ديسمبر 2018 - 05:42 م

في واقعة غريبة، قد تشوه صورة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بعد أن سربت صحيفة "ذا صن" البريطانية، رسائل إلكترونية تبادلتها مع إحدى صديقتها، تخبرها بأنها جهزت أكياسا صغيرة تحتوي على بعض الماريجوانا، لتوزيعها على الحاضرين في الزفاف، وقالت الصحيفة، إن ميجان قامت بلف سجائر الماريجوانا الممنوعة بنفسها ووضعتها في أكياس الهدايا التي وزعتها على الحضور. وتزوجت ماركل من المخرج الأمريكي تريفور إنجلسون في 2011، في حفل زفاف أقيم في جامايكا، ولكن زواجها لم يستمر سوى عامين.

ووفقا لأصدقاء مقربين من ماركل، فإنها ليست من مدخني الماريجوانا، لكنها قامت بتلك الحركة لإرضاء أصدقاء زوجها السابق.

وفي مطلع هذا العام، تم الكشف أن ابن أخت ميجان، هو شاب يدعى تايلر دولي، يتاجر في زراعة الماريجوانا، مما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا.

وتضاف هذه المشكلة الجديدة لماركل، لما تعانيه حاليًا من خلاف مع زوجة الأمير ويليام، كيت ميدلتون بعد أن اتهمتها الأخيرة بالفظاظة في التعامل مع موظفي القصر الملكي.

راشيل ميجان ماركل، ولدت 4 أغسطس 1981، وهي ممثلة أمريكية سابقة وفاعلة جمعوية، منذ عام 2011 وماركل تُجسد شخصية رايتشل زين في السلسلة الدرامية سوتس، كما أنها معروفة بدور العميل الخاص إيمي جيسوب في فيلم الخيال العلمي فرينج.