ضبط 3 أطنان زيت طعام بمصنع في الطالبية

28 ديسمبر 2018 - 05:46 م

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعًا غير مرخص لإنتاج زيت الطعام بمنطقة الطالبية.

وأكدت تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المصنع يقوم بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في المصانع، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة، وتعبئته مرة أخرى داخل عبوات بلاستيكية، وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بالاشتراك مع مفتشي الأغذية من ضبط مالك المصنع ونحو 3 أطنان زيت طعام غير صالح للاستهلاك. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق. ‎