«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

28 ديسمبر 2018 - 05:59 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس بارد على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 12.

وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.