محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

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الداخلية

المصريون

الاهلى

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الداخلية المقرر لها السادسة من مساء غدٍ، السبت، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وهشام محمد، وأيمن أشرف، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وأحمد فتحي، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وعلي معلول، ووليد أزارو، وباسم علي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد.


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