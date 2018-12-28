» النمسا تؤكد تكثيف جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب في 2019

28 ديسمبر 2018 - 06:17 م

أكد هاينز كريستيان شتراخه، نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني، أن الحكومة ملتزمة بالأحكام القانونية في حربها على العناصر الإرهابية والجماعات الراديكالية، لافتًا إلى أن الإجراءات المكثفة للحكومة في هذا المجال سوف تتنامى بشكل كبير في عام 2019.

وأوضح شتراخه - في تصريحات اليوم الجمعة لوكالة الصحافة النمساوية - أن أكثر من عشرة آلاف طالب لجوء تم رفضهم وطلب منهم مغادرة البلاد، وذلك خلال العام الأول من عمر الحكومة الحالية المكونة من تحالف حزبي الشعب المحافظ والحرية اليميني

وأشار نائب المستشار النمساوي إلى أن الحكومة تكثف جهودها للحد من طلبات اللجوء، وتطبق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناءات.