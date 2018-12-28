الزمالك يصطدم باتحاد طنجة في الكونفدرالية

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الزمالك

أسفرت قرعة دور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الزمالك لفريق اتحاد طنجة المغربي فى منافسات البطولة.

كان الزمالك قد وقع فى التصنيف الثاني مع أندية الرجاء البيضاوي المغربي، وكمبالا سيتي الأوغندي، والصفاقسي التونسي، ونهضة بركان المغربي.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على القطن التشادي 7-0 ذهابا قبل الخسارة فى الإياب بنتيجة 2-0 .

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية كالتالي:

جورماهيا إف سي (كينيا) × نيو ستارز (الكاميرون)

أهلي بني غازي (ليبيا) × نصر حسين داي (الجزائر)

الهلال (السودان) × ماكوا فيكتوري (رواندا)

نكانا إف سي (زامبيا) × سان بيدرو (كوت ديفوار)

القطن (الكاميرون) × أسانتي كوتوكو (غانا)

زيسكو يونايتد (زامبيا) × كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

ستاد مارين (مالي) × بيريليوس (أنجولا)

الرجاء البيضاوي (المغرب) × أفريقيا ستار (ناميبيا)

نهضة بركان (المغرب) × جيراف (السنغال)

الصفاقسي (تونس) × فايبرس (أوغندا)

الزمالك (مصر) × اتحاد طنجة (المغرب)

ليسوتو إف سي (لوسوتو) × نوكو رينجرز (نيجيريا)

النصر (ليبيا) × ساليتاس إف سي (بوركينا فاسو)

كامبالا سيتي (أوغندا) × أوتوهو (الكونغو)

جيما أبا جيفا (أثيوبيا) × حسنية أغادير (المغرب)

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