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حريق هائل يلتهم محتويات محلات شركة مواد غذائية بالدقهلية

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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سيارات الاطفاء

ميت فارس

محتويات المحلات

شب حريق هائل بمحلات إحدى الشركات الغذائية بقرية ميت فارس في بني عبيد بالدقهلية، ما أدى إلى التهام جميع محتويات المحلات دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء محمد حجي مدير من الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل تجارى بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد.

وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، حيث تم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المنازل والمباني المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات فيما التهم جميع محتويات المحلات بالكامل.

وبسؤال أصحاب الشركة لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.


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