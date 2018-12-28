شاهد.. هالة صدقي: الضرائب كانت مشكلتي الكبيرة في 2018

28 ديسمبر 2018 - 06:53 م

قالت الفنانة هالة صدقي، إن عام 2018 كان سيئًا للغاية، مضيفة: "أصعب المواقف التي تعرضت لها فيه، كانت مشكلتي الكبيرة مع الضرائب ولكنني تمكنت من التخلص من جزء منها".

وأضافت "صدقي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "على الدولة التدخل في السينما وتنظيم مسارح خارج القاهرة لإحيائها مرة أخرى".

وتابعت: "إحنا معندناش مسرح ونحتاج إلى إعادة إحيائه مرة أخرى وأتمنى إهتمام الدولة ببناء مسارح جديدة".



