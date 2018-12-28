» "المرصد" ينفي دخول الجيش السوري إلى منبج

28 ديسمبر 2018 - 06:59 م

نفي رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، دخول الجيش السوري منبج، قائلًا إن القوات الحكومية اتخذت مواقع على مشارفها.

وأفاد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، نقلًا عن عدد من المصادر بأن قوات الجيش السوري بدأت انتشارها في ريف منبج على خطوط التماس بين مناطق سيطرة جيش الثوار ومجلس منبج العسكري المسيطرين على مدينة منبج وأجزاء واسعة من ريفها من طرف، وبين القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية الموالية لها من طرف آخر.

كان الجيش السوري أعلن دخول منبج الواقعة على الحدود التركية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وجاء ذلك بعد دعوة القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية، الحكومة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا.