"أنجلينا جولي" تلمح إلى دخولها عالم السياسة

28 ديسمبر 2018 - 07:10 م

ألمحت الممثلة الأمريكية أنجيلا جولي، إلى احتمالية دخولها عالم السياسة في الفترة المقبلة، وقالت مازحة إنها "لا تمتلك هياكل عظيمة تمنعها من الترشح للمناصب".

وقالت في حوار مع راديو "بي بي سي" إنه لو وجه لها هذا السؤال قبل 20 عامًا، كانت ستضحك كثيرًا، متابعة "أنا لا أعرف، أنا دائمة القول إنني سأذهب إلى حيث أريد ولا أعرف إذا كنت مناسبة للسياسة أم لا"، كان ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية دخولها عالم السياسة أو الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأضافت الممثلة صاحبة الـ43 عامًا والحاصلة على جائزة أوسكار أنها "قادرة على العمل مع الحكومات، موضحة أنها منفتحة على الأمر وستفعل الأمور التي تحدث تغييرا فعليا.

وضحكت جولي، عندما اقترح المذيع أن تكون بين قائمة تضم من 30 إلى 40 ديمقراطيًا يترشحون لانتخابات الحزب الرئاسية.