«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

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اوامر ملكية

خالد بن سلمان

علق الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، على الأوامر الملكية التي صدرت أمس الخميس، بإجراء تعديلات في مجلس الوزراء.

وقال "بن سلمان"، في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر": "أهنّئ أصحاب السمو والمعالي على الثقة الملكية الغالية، وأبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة يحفظها الله على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد إن شاء الله".

وأضاف: "أبارك لمعالي د.ابراهيم العساف الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لمعالي الدكتور عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في ادارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة يحفظها الله".

وتابع: "إن تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، يحفظها الله، ويخدم مصالح الوطن".


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