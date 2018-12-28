  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبتروجت

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الأمن العام يضبط هاربين من السجون أثناء ثورة 25 يناير

#

اشتباكات مسلحة بين أجهزة الأمن فى طرابلس

#

«الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

#

الأمن ينجح فى منع مجزرة بشرية فى أسيوط

الاجهزة الامنية

أعيرة نارية

مقتل سائق

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفي خصومة بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في التشاجر فيما بينهم.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، مفادها قيام بعض أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية بقصد استخدامها في التشاجر فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفي الخصومة، أسفرت عن ضبط "محمد.ك.م" 30 سنة، "نقاش" وبحوزته بندقية آلية، 2 خزينة، 25 طلقة لذات العيار، "شريف. م.م"،وبحوزته بندقية خرطوش 4 طلقة لذات السلاح، زناتى.م.م، "موظف"وبحوزته فرد خرطوش، و4 آخرين بحوزتهم أسلحة وذخائر، مقيمين جميعًا ديروط الشريف بدائرة مركز شرطة ديروط.

بمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية وإنفاذ القانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي في مواجهة متوازنة بدوري الأبطال
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني
» الإٍسماعيلي يصطدم بمازيمبي في المجموعة الثالثة
» الأمن السوداني يطلق قنابل الصوت لتفريق المحتجين بأم درمان
» مقتل 17 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
» الكونفدرالية.. موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد طنجة
» الجامعة العربية: توسعات إسرائيل الاستيطانية تهدد الأمن الدولي
» "المرصد" ينفي دخول الجيش السوري إلى منبج
» النمسا تؤكد تكثيف جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب في 2019
» سيدة تتهم طليقها بمعاشرة ابنته القاصر في الجيزة
» بوركينا فاسو: مقتل عشرة من الشرطة في كمين لمسلحين

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي