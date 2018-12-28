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نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

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افريقيا

المصريون

الاهلى

أجريت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا منذ قليل، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، والتي أسفرت وقوع الأهلي وصيف النسخة الماضية في المجموعة الرابعة بينما وقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: لوبى ستارز -صن داونز - أسيك ميموزا- الوداد المغربي

المجموعة الثانية: بلاتينيوم - حوريا الغيني - أورلاندو بايراتس - الترجي الرياضي

المجموعة الثالثة:- الأفريقي التونسي -الإسماعيلي - القسنطيني - مازيمبي

المجموعة الرابعة: فيتا كلوب - شبيبة الساورة - سيمبا - الأهلي

ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يوم 11 يناير 2019، على أن يستمر حتى يوم 17 من شهر مارس المقبل.

ويحمل الترجي التونسي لقب البطولة حيث توج بها الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.


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