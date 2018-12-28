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ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق بالبحيرة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض واقعة مقتل سائق وإصابة آخر، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على سيارتهما، وسرقة 40 ألف جنيه لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية.

وتبين قيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة ميكروباص قيادة "ن.س" 40 سنة، بإطلاق الأعيرة النارية على السيارة مما أدى إلى مصرع السائق وإصابة مرافقه وسرقة مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه وفروا هاربين.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الحادث وهم كل من:"ت.ج"31 سنة عامل،  و" أ.ف" 24 سنة،  عامل،  و" أ.ر"،  37 سنة عامل،  و"ع.ر"،  23 سنة،  عامل،  وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث بهدف السرقة.


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