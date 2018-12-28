  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

الغول: "حماية المستهلك" أبرز أولويات البرلمان فى بداية العام الجديد

الحياة السياسية

النائب محمد الغول
النائب محمد الغول

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. المدارس تحتفل بتفوق تلاميذها

#

طلاب يعتدون على المُعلمين.. الأسباب والعقوبة

#

الجونة يهزم بتروجت بهدفي «رشدي» و«عبد الملك»

#

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

حماية المستهلك

عضو مجلس النواب

محمد الغول

أكد النائب محمد الغول، عضو مستقل بمجلس النواب، أن أبرز القوانين التي ينبغي على البرلمان، أن يسرع في إقرارها بداية العام الجديد هو قانون حماية المستهلك، لما يشكله هذا القانون من أهمية كبيرة في السيطرة على أسعار السلع، مضيفًا أن هذا القانون يعد أبرز أولويات البرلمان مع بداية العام الجديد.

وأكد الغول، في تصريحات، أن قانون حماية المستهلك الذي تناقشه لجان البرلمان، يضمن تحديد سعر تقريبي للسلعة، وبالتالي فإن هذا القانون يحمى المواطن المصري من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بدون مبرر، مشيرًا إلى أن البرلمان دائما ما ينحاز للمواطن المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا
» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط
» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي