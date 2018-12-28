» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر

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المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرعة دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، جاءت متوازنة، مشيرًا إلى أن فريقه يجب عليه توخي الحذر.

وأضاف عقب إجراء القرعة :"قرعة متزنة لكن دوري أبطال إفريقيا يتم اتخاذه على مراحل، ودوري المجموعات أشبه بالدوري، وعلينا تجميع النقاط، كما يجب علينا تخوي الحذر".

وأضاف "فريق فيتا كلوب جيد للغاية وكان وصيف بطولة كأس الكونفدرلية، كما أن الفرق الأخرى التي تتواجد معنا في المجموعة جيدة للغاية".

وتابع "علينا التركيز في المباريات منذ البداية، خاصة بعدما حدث في النسخة الماضية".

وأوضح "الأهلي ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها، ونسعى لتصدر المجموعة من خلال الحذر والاحترام لجميع الفريق بعد تجربة النسخة الماضية".

وواصل "التعاقد مع اللاعبين الجدد يمثل إضافة للفريق، والمرحلة الماضية كانت صعبة للغاية، والفريق سيظهر بشكل جيد الفترة المقبلة".

وأشار "هناك عناصر أخرى سيتم تدعيم الفريق بها وسنعقد جلسة مع المدرب الجديد لاسارتي لترتيب الأوضاع، لأن الفريق أمامه عدة مباريات متلاحقة".


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