» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي

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الوحدة

حقق فريق الوحدة فوزًا قاتلًا على أهلي جدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الوحدة بهدف أول عن طريق روملو أوتيرو خلال الدقيقة 5 ومن ثم عاد عمر السومة وسجل هدف التعادل خلال الدقيقة 90 لكن جييرمي أحرز هدفاً قاتلاً في شباك الإمبراطور خلال الثواني الأخيرة من اللقاء.

بهذه النتيجة؛ يرفع فريق الوحدة رصيده للنقطة 24 في المركز السادس بينما على الجانب الآخر تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه ثاني مباراة لفريق الوحدة تحت قيادة المدرب المصري أحمد حسام ميدو حيثُ قاد الفريق أمام الفيصلي وخسر بثلاثية نظيفة ليعود بقوة ويعمق جراح الأمبراطور بثنائية قاتلة.

 

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