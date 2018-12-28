استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

28 ديسمبر 2018 - 08:29 م

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 6 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة"، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الشاب كرم فياض، 26 عامًا، استشهد، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما أعلنت عن إصابة 6 آخرين، بينهم صحفي ومُسعفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات، قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وفي ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".

والأحد الماضي، حذّرت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، إسرائيل، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".

ويوم الجمعة الماضي (21 ديسمبر الجاري)، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم فتى برصاص إسرائيلي، وإصابة 39 آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون في مسيرات "العودة"، السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.