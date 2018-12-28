  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

عرب وعالم

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

#

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

#

استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

#

استشهاد فلسطيني وإصابة 37 برصاص الاحتلال في غزة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 6 آخرون، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة"، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الشاب كرم فياض، 26 عامًا، استشهد، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما أعلنت عن إصابة 6 آخرين، بينهم صحفي ومُسعفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات، قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وفي ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".

والأحد الماضي، حذّرت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، إسرائيل، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".

ويوم الجمعة الماضي (21 ديسمبر الجاري)، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم فتى برصاص إسرائيلي، وإصابة 39 آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون في مسيرات "العودة"، السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا
» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط
» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي