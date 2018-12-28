  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات

الرياضة

الاهلى
الاهلى

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

سفير مصر بإثيوبيا يهنئ الأهلي

#

موعد والقنوات الناقلة للأهلي وجيما الإثيوبي

#

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وجيما

#

شاهد: تعليق صادم لـ"حساسين" بعد خروج النادي الأهلي

المصريون

الاهلى

دورى ابطال افريقيا

يبدأ فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم 11 أو 12 من يناير القادم، في مصر، قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجزائر أحد يومي 18 أو 19 من يناير القادم، قبل مواجهة سيمبا التنزاني في مصر أحد يومي 1 - 2 من فبراير.

ويواجه الأهلي في الجولة الرابعة سيمبا التنزاني في دار السلام 12 من فبراير، ثم مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الكونغو الديمقراطية أحد يومي 8 - 9 من مارس، على أن يختتم الأهلي مشواره بدور المجموعات بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في مصر أحد يومي 15 - 16 من مارس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا
» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط
» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي