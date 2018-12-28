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المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية

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متابعات- حسن علام

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قطعة أثرية

المتحف الكبير

أهرامات الجيزة

استقبل المتحف المصري الكبير، 559 قطعة أثرية من بينها 12 قطعة خشبية من أخشاب مركب خوفو الثانية من منطقة أهرامات الجيزة، والأخرى قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وبالتعاون مع جميع الإدارات المعنية بعمليات الاستلام والنقل، منها إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولي والتغليف ومركز الترميم، وشؤون الآثار والمعلومات.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن القطع القادمة من المتحف المصري بالتحرير ترجع إلى عصري الدولتين القديمة والحديثة، ويعد من أبرزها تمثالين من "الديوريت" للملك منكاورع من الأسرة الرابعة، ومجموعة من التماثيل متميزة الصنع، تبرز براعة المصريين القدماء في فن النحت، وهي عبارة عن تماثيل مصنوعة من الحجر الجيري الملون وتترواح أطوالها ما بين 50 سنتيمتر إلى 120 سنتيمتر، تخص أفراد وكبار رجال الدولة من عصر الدولة القديمة، ومن بينهم التمثال الخاص بـ"بتاح شبسس"، "إيتب"، ومجموعة متميزة من طائر الأيبس بداخلها ممياوات محنطة ترجع لعصر الدوله الحديثة.

من ناحيته، قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير والمشرف على الترميم الدقيق بمشروع مركب خوفو الثانية إنه نقلت 12 قطعة خشبية طويلة تتراوح أطوالها ما بين 5 إلى 6 أمتار، كان قد نجح فريق العمل المصري الياباني في استخراجها ضمن ما يقرب من 1040 قطعة خشبية أخرى، من الحفرة الخاصة بالمركب.

وأضاف زيدان، أن القطع الخشبية عبارة عن القطاعات الحاملة لأخشاب سطح المركب، ومجموعة أخرى من الأعمدة ذات الشكل الأسطواني، والتي تنتهي على شكل زهرة اللوتس وتزيين المقصورة الرئيسية للمركب من الخارج.


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