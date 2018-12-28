تعليق رئيس الحكومة على تفجير المريوطية

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تفجير

انفجار

مصطفى مدبولى

المريوطية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اتصالات بوزيري الداخلية والصحة؛ لمتابعة تفاصيل حادث انفجار عبوة بدائية الصنع بشارع المريوطية، والذي وقع أثناء مرور أتوبيس سياحي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الحادث، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين.

ومن المقرر أن يتوجَّه رئيس الوزراء لزيارة المصابين، والاطمئنان على تقديم كل الخدمات الطبية لهم.

وأصدرت وزارة الداخلية قبل قليل، بيانًا أعلنت فيه مصرع سائحين وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة بدائية الصنع، وانتقلت قوات أمن الجيزة لموقع الانفجار.


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