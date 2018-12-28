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النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم

قضايا وحوادث

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

حسن علام- متابعات

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النائب العام

تحقيق عاجل

أتوبيس سياحي

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل، في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت "أتوبيس سياحي" بالهرم، ما أسفر عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، لسرعة التوصل للجناة.

ووقع انفجار في  الساعة 6.15 من مساء اليوم، وقالت الأجهزة الأمنية، إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحًا - فيتنامي الجنسية - ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".

وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلي موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلي أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.

وأمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.


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