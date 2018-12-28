البرلمان البريطاني قد يوافق على اتفاق الخروج من الاتحاد

28 ديسمبر 2018 - 10:20 م

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الجمعة، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأوضح وزير الخارجية، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا.



وأضاف هنت: "إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق، بالطبع نستطيع".



ويشهد البرلمان البريطاني انقسام حاد إزاء ترتيبات خروج لندن من الاتحاد التي توصلت إليها "ماي" مع بروكسل على مدار عام.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت "ماي" التصويت على اتفاق الخروج، بعدما أقرّت أنه لن يحظى بموافقة البرلمان.



ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددًا في يناير/ كانون ثاني المقبل، على أن يجري التصويت منتصف الشهر ذاته.



وفي حال لم يمرره البرلمان، فإن البلاد قد تواجه عقوبات أوروبية.

