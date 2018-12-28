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مروحيتان أمريكيتان تحلقان فوق منبج السورية

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رصد طاقم تصوير تركي، الجمعة، مروحيتين أمريكيتين تحلقان فوق خط منبج - جرابلس، شمالي سوريا، في الوقت الذي ادعى فيه النظام السوري فرض سيطرته على مدينة منبج.
وخلال قيام طاقم الإذاعة الرسمية التركية، الناطقة باللغة الكردية (TRT Kurdi) بالتصوير في جرابلس، التقط مشاهد لمروحيتين أمريكيتين تحلقان قرب خط الجبهة في منبج شمالي سوريا.
وتظهر في اللقطات مروحيتان أمريكيتان تقومان بطلعة استكشافية عند الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، وهي الساعة ذاتها التي أعلن فيها نظام بشار الأسد، أن قواته دخلت منبج ورفعت العلم فيها.
ونفى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، للأناضول، أنباء دخول قوات النظام السوري إلى منبج.
وفي وقت سابق الجمعة، زعم تنظيم "ب ي د" الإرهابي، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خروج عناصره من المدينة، ودعوة قوات النظام إلى تسلمها.
إثر ذلك، أذاع النظام بيانًا مصورًا يزعم فيه دخول قواته المدينة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النظام السوري يقوم بـ"عملية نفسية" في منبج، موضحًا أنه لا شيء مؤكد حتى اللحظة بهذا الخصوص على الأرض. 

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