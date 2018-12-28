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النائب العام يصدر قرار هام بشأن حادث أتوبيس الهرم.. تعرف عليه

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المصريون ـ متابعات

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أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، توجيهاته بانتقال أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامي العام الأول خالد ضياء، وفريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول شريف توفيق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي في منطقة الهرم، والانتقال إلى مستشفى الهرم التي يتواجد بها المصابين لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث.
كما أمر النائب العام- حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، كما أمر بالتحفظ على الكاميرات بمحيط الحادث.
وأشار البيان إلى أن النائب العام يتابع الحادث، منذ تلقي النيابة إخطارًا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم، مشيرا إلى أنه سيتوالى إصدار البيانات اللازمة في هذا الشأن.

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