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"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

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"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

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خالد عكاشة
خالد عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أشاد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بتحرك الدولة المصرية في التعامل مع حادث استهداف أتوبيس الهرم السياحي، موضحا أن بيان الدولة عن الحادث صدر قبل مرور 60 دقيقة على وقوع الحادث.
وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الحادث عرضي، ولن يؤثر على وضع السياحة في مصر، موضحًا أن وزارة الداخلية وجهت ضربات إجهاضية لحركة حسم منذ أيام، منوها بأن حسم اعتادوا تنفيذ عمليات إرهابية عن طريق زرع عبوات ناسفة.
وتوقع أن تكون الجهة المنفذة للحادث إما خلية من التي نفذت عمليات إرهابية ضد الكنائس من قبل، أو حركة حسم، مشيرا إلى أن كل دول العالم معرضة لحوادث إرهابية، مضيفة: "يجب أن نشعر بالأمان، ومنخافش، ولا يؤثر الحادث على السياحة".


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