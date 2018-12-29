"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

29 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

كشف الإعلامي والبرلماني، سعيد حساسين، عن الأسباب الحقيقية وراء الهجوم الإرهابي على الأتوبيس السياحي في الهرم.

وأوضح "حساسين"، في برنامجه "انفراد" على فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة: أن "أول الأسباب أن مصر بدأت في التعافي واستعادة السياحة مرة أخرى".



وأضاف "حساسين" أن السبب الثاني أن مصر تقدمت بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، فهناك رغبة لدى دول وأهل الشر في ألا تنظم مصر البطولة.

