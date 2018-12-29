» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي

29 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

شجب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوش بشدة الهجوم الذي تعرضت له حافلة تقل سائحين في الجيزة اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل واصابة "أشخاص أبرياء".



وأكد سوركوش وقوف الاتحاد الأوروبى جنبا إلى جنب مع مصر في الحرب ضد الإرهاب.



وأعرب عن خالص التعازى لأسر الضحايا متمنيا سرعة شفاء الجرحى.