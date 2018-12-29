أوكرانيا ترفع حظر دخول الروس إلى أراضيها

29 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

أعلن المتحدث باسم إدارة حدود الدولة الأوكرانية أوليج سلوبوديان ، أن الحظر المفروض على دخول الرجال من روسيا إلى أوكرانيا من عمر 16 إلى 60 سنة قد تم رفعه، بيد أن حرس الحدود سيواصلون تفتيشهم بشكل مشدد.



وقال سلوبوديان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "نولي اهتماما خاصا لمواطني 70 بلدا من قائمة مخاطر الهجرة التي تدخل أوكرانيا، وروسيا في المقام الأول هنا، وتم إلغاء حظر دخول الرجال من روسيا؛ لكن دائرة حدود الدولة ستواصل مراقبة، عبر خط آخر، جميع مواطني روسيا لمعرفة الغرض من زيارتهم إلى أوكرانيا، وبعد ذلك، تقرر مدى ملاءمة دخولهم إلى بلادنا".



وأكد سلوبوديان، أن مواطني روسيا قد يحتاجون لعبور الحدود الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى جواز السفر، إلى وثائق أخرى تؤكد الغرض من الزيارة إلى أوكرانيا.



ويذكر أن البرلمان الأوكراني اعتمد في 26 نوفمبر الماضي ، قرار الرئيس بيوتر بوروشينكو، بفرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوماً في 10 مقاطعات، وذلك بعد العبور السفن الحربية الأوكرانية الحدود الروسية واحتجازها من قبل السلطات الروسية.



هذا ونص نظام الأحكام العرفية على إمكانية فرض قيود مؤقتة على الحقوق الدستورية وحريات المواطنين، بما في ذلك والحق في المشاركة بالانتخابات، وحرية الفكر والكلام ودخل القرار حيز التنفيذ في 29 نوفمبر.









