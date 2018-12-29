  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:07 ص
بحث متقدم
صورة من الحادث

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف معلومة خطيرة عن الرئيس الأمريكي

خالد عكاشة

"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل خطيرة عن حادث المريوطية

النائب العام

النائب العام يصدر قرار هام بشأن حادث أتوبيس الهرم.. تعرف عليه

المهندس مصطفى مدبولي

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

رئيس مجلس النواب يدين حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

الحياة السياسية

على عبد العال
على عبد العال

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"مدبولي": تواصلنا مع السفارة الفيتنامية لتوضيح هذا الأمر

#

«مدبولي» يتابع حادث انفجار أتوبيس الهرم

#

«عبدالعال» يحذر الحكومة من تجاهل البرلمان

#

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

أدان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم الجمعة، والذي استهدف تفجير حافلة كانت تقل فوجا من السائحين الفيتناميين بطريق المريوطية بالجيزة، اثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
واعرب عبد العال عن استنكاره الشديد لمثل هذه الادأعمال الإجرامية الخسيسة التي ترتكبها هذه الفئة الضالة من أصحاب الفكر الظلامي، والتي لا تستهدف سوى النيل من أمن واستقرار مصر وترويع السائحين الآمنين لإرهابهم، خاصة بعد أن استعادت السياحة الخارجية عافيتها نتيجة لعودة الأمن والأمان والاستقرار الكامل في كافة ربوع مصر ولم يبق سوى ذيول الاٍرهاب الذي تم دحره تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل الضربات الإجهاضية الأمنية الناجحة التي قوضت قدرة الجماعات الإرهابية وأجهزت على ما تبقى منها، وباتت مصر تنعم بالأمن والأمان الكامل بفضل جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل.
وشدد عبد العال على ضرورة الضرب بيد من حديد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب ودحره، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.
وتقدم عبدالعال بخالص العزاء لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأكد دعم مجلس النواب الكامل للدولة بكافة مؤسساتها جيشا وشرطة في حربها ضد الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة
» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي
» مفاجأة مدوية يكشفها صاحب شركة أتوبيس الهرم
» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي
» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام
» أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية
» السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين
» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» «بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي