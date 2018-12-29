» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز

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فاجأت الفنانة نادية الجندي وسائل الإعلام بتصريحات مثيرة ، وذلك في معرض نفيها لشائعات انتشرت عن خطبتها.

وقالت "نادية" في حوار مع "زهرة الخليج" إنها لم تتزوج أو تخطب ، مؤكدة أنها ستعلن هذا الأمر إن حدث ، مضيفة: "أنا لسه صغيرة وزي القمر، وأقدر أحب وأتجوز وأعمل اللي أنا عاوزاه".

وأضافت: "بعض المواقع تكتب عمري بشكل خاطيء ، ولا أستطيع رؤية ما يقال على لساني بمعزل عما تكتبه الصحافة عن عمري ، فهم يزيدونه 12 سنة من عند أنفسهم ، وقد أرسلت لهم جواز سفري أكثر من مرة ليتأكدوا من خطئهم لكن لا حياة لمن تنادي".

وتابعت: "رغم شعوري أن الصحافة تتعمد إخفاء عمري الحقيقي لكني قررت تصحيح تلك المعلومة بعدما تجاهلتها في البداية".

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