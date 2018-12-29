» أخفى قتل زوجته بحيلة شيطانية .. لكن القدر كشفه بصدفة غريبة

29 ديسمبر 2018 - 08:53 ص

ألقت السلطات البريطانية القبض على طبيب بتهمة قتل زوجته السابقة برميّها من أعلى منحدر صخري ، وذلك بعد هروبه لشهور بحيلة شيطانية.



وفقا لموقع ميرور، اعتقلت الشرطة الطبيب "دارمندرا براتاب" بتهمة تخدير وقتل زوجته، التي اختفت في يونيو، بعد الزواج مرة أخرى بعد فترة وجيزة من انفصالهما.



اشتبهت الشرطة في الزوج الثاني في البداية، لكنها احتجزت الطبيب مع زميلين آخرين.



وقال رجال الشرطة: إن الزوج الأول كان يقوم بتحديث صفحة زوجته السابقة على فيس بوك بشكل متكرر من هاتفها، منذ أشهر في محاولة لخداعهم، لكن تم العثور على هاتفها في أكتوبر، ما جعل الطبيب مشتبها رئيسيا في الجريمة.



ولا يزال التحقيق مستمرا في القضية لمعرفة كافة التفاصيل.

