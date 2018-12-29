  • السبت 29 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
أسرار جديدة لا تعرفها عن الشيخ " مصطفي إسماعيل"

أسرار جديدة لا تعرفها عن الشيخ " مصطفي إسماعيل"

مفتي العراق

مفتى العراق: الاحتفال بعيد الميلاد حرام شرعا

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية"

الزمر : ما حدث غدر بالمستأمنين الأجانب

الزمر: ما حدث غدر بالمستأمنين الأجانب

10 دول عربية لها علاقات دبلوماسية مع بشار

10 دول عربية لها علاقات دبلوماسية مع بشار

الداخلية

مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

دولار

تعرف على أعلى سعر الدولار بالبنوك

المرشد السياحي الراحل

3 معلومات تكشفها صفحة الفيس بوك للمرشد السياحي الراحل

أرشيفية

وفاة معلق رياضي شهير في حادث مروع

أتوبيس الهرم

فنان شهير: هذا ما حدث لمكتبي الملاصق لحادث أتوبيس الهرم

أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية

عرب وعالم

القاتل
القاتل

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

#

"لاسارتي": تاريخ الأهلي لا يحتاج الحديث عنه

#

"بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها

#

بريطانية تعلن خطبتها من "شبح"

يقتل حبيبته

تترك حبيبها

قُتلت سباحة أوليمبية روسية - 16 سنة - ب30 رصاصة بعدما أخبرت حبيبها أنها بصدد تركه من أجل التفرغ لعالم الشهرة والمجد في مجالها.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية،هجرت الروسية صافية أسكروفا حبيبها نيكيتا ماليجين للتركيز على المجد الذي ينتظرها وأخبرته بذلك لتتفرغ لمسيرتها الرياضية لكن النتيجة كانت مؤسفة حيث طعنها 30 مرة في الصدر والبطن حتى ماتت.

قالت تحقيقات الشرطة إن حبيبها السابق كان سباحا أوليمبيا أيضا لكن الحظ لم يحالفه كما فعل معها، وقال أحد المقربين منهما إنه أصبح غيورا خاصة عندما اشتبه في دخولها قصة حب جديدة، واعترف المشتبه به بجريمته ومثلها قائلا إنها أخبرته أن يذهب إلى الجحيم عندما طالبها بمواصلة علاقتهما معا.

أضاف أيضا أنه فقد السيطرة على أعصابه وطاردها بعد أول طعنة ومحاولتها الهرب، وأنه لم يدرك ما فعله إلا في طريق عودته للمنزل.

عثر على جثة الفتاة خلف سياج حديقة وكانت قد أخبر والديها أنها ستشترى شيئا ما بينما تقابل حبيبها السابق، وفازت صافيا بالمركز الثاني في بطولة الشباب الروسية لعام 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قالته ماجدة الرومي عن أولى حفلاتها بالسعودية
» الأهلي يبحث عبور كمين «الداخلية» فى القاهرة الجديدة
» أسامة كمال: الرئيس السيسي ليس نبيًا
» أخبرته أنها ستنفصل عنه من أجل "المجد" لكن النهاية كانت مأساوية
» أخفى قتل زوجته بحيلة شيطانية .. لكن القدر كشفه بصدفة غريبة
» صفقة هجومية "سوبر" على أعتاب الأهلي
» آخر ما كتبه المعلق محمد السباعي قبل وفاته في حادث
» نادية الجندي: أنا حلوة وصغيرة وأقدر أتجوز
» نجل فنان شهير: أرجو منكم الدعاء لوالدي .. فحالته حرجة جدا
» ميشيل أوباما تزيح هيلاري من قمة الأكثر إثارة
» الاتحاد الأوروبي يشجب هجوم المريوطية الإرهابي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي