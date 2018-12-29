مجاهد: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية"

عقب الإعلامي عزمي مجاهد، على حادث المريوطية، قائلاً: "الإرهاب يحدث في عدد من دول العالم وليس مصر فقط، ولم يهتز أحد له".

وأضاف "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، قائلاً: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية، مطالبًا بمعاقبة أي شخص يتحدث عن الشرطة بشكل سلبي"، معقبًا: "أي حد يتكلم عن الشرطة بشكل وحش هيتعاقب "عقاب عسير".

وشدد عزمي مجاهد على ضرورة التكاتف الشعبي مع جهات الأمن لإنهاء العمليات الإرهابية بشكل كامل، وتستعيد السياحة عافيتها، فالإرهاب في فرنسا وأمريكا والنمسا وبلجيكا، فلم يخرج أحد بتلك الدول للهجوم على الشرطة عقب أي عملية انتحارية.

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