تعرف على موعد انكسار موجة الصقيع

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، عن موعد انكسار موجة الصقيع في الجهورية، لافتًا إلى أنها سوف تنكسر نسبيًا في منتصف الأسبوع.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، إلى أن اليوم يشهد ارتفاع لنسب سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري، إضافةً إلى سقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة.

وحذر "شاهين" من تكون شبورة خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات..

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