» الأهلي يبحث عبور كمين «الداخلية» فى القاهرة الجديدة

29 ديسمبر 2018 - 09:47 ص

يستضيف النادي الأهلي نظيره الداخلية في السادسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن مؤجلات الأسبوع السادس لبطولة الدوري.

ويرغب الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها مؤخرًا بالدوري، ودخول المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى علاء عبد العال المدير الفني للداخلية للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركز الفريق بجدول ترتيب المسابقة حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لمحمد يوسف وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل أن يسلم المسئولية بشكل رسمي للأورجوياني مارتن لاسارتي، لينتقل لمقعد المدرب العام، بعد انتهاء تكليفه كمدرب مؤقت.

ويتواجد لاسارتي فى ملعب بتروسبورت بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، فى الوقت الذى يكتفي بوضع بعض اللمحات الخاصة، فيما سيمنح محمد يوسف حق إدارة اللقاء على المستوى الفني، على أن يبدأ مهمته بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة المقرر إقامتها يوم 4 يناير المقبل فى بطولة الدوري العام.