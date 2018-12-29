برلماني: حادث المريوطية يستهدف عرقلة النجاحات التي حققتها مصر

29 ديسمبر 2018 - 09:48 ص

أعرب النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استنكاره الشديد بشأن الحادث المُؤسف الذي استهدف حافلة أتوبيس سياحي بشارع المريوطية بالجيزة، وأدى إلى وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، قائلا: "لن ينال من عزيمة وإرادة المصريين لمجابهة ظاهرة الإرهاب الأسود الغاشم".

وأكد عباس في بيان له، أنه على ثقته في القيادة السياسية وأجهزة الدولة في اتخاذ كل التدابير اللازمة لعلاج المُصابين والوقوف على أسباب الحادث، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث الخسيسة لن توقف مسيرة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُذكرًا أن تلك الحوادث الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارًا على دحر الإرهاب من جذوره.

كما أكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أنه لا توجد أي دولة في العالم بمنأى عن الأحداث الإرهابية، مُؤكدًا أن هناك دولاً بعينها تحاول عرقلة النجاحات التي تحققها وما زالت تحققها مصر بالسنوات الأخيرة في مختلف القطاعات ولا تريد أن تزدهر مصر إلا أن كل مخططاتهم لن تنجح.